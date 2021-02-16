Австриец принял решение относительно своего будущего и объявит о нем на специальной пресс-конференции уже сегодня, 16 февраля,информирует Bild.

Кан подтвердил уход Алабы из Баварии – мюнхенцы уже определились со звездной заменой

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщает, что Алаба согласовал 4-летний контракт с мадридским Реалом, куда переберется летом этого года.

Добавим, что Алаба находится в структуре мюнхенцев с 2008 года. В составе Баварии он провел 415 матчей, отличился 33 голами и 50 ассистами, а в текущем сезоне является одним из лидеров "роттен" (29 поединков).

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