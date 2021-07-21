Універсал став повноцінним гравцем "вершкових", повідомляє офіційний сайт клубу.

Фігу відреагував на скандальні "плівки Переса" – функціонер обізвав португальця сучим сином

У середу Алаба успішно пройшов медогляд. Пізніше президент мадридців Флорентіно Перес презентував новачка на спеціальному заході. Алаба отримав із рук функціонера футболку з 4-м номером. Раніше під ним виступали культові капітани Реала – Серхіо Рамос і Фернандо Єрро.

Нагадаємо, що Девід Алаба перебрався до Мадрида на правах вільного агента. Раніше він провів 13 років у Баварії.

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