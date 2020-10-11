Ювентус та ПСЖ претендують на Алабу – захисник не може домовитись про новий контракт з Баварією
Захисник Баварії Девід Алаба має вже дві пропозиції щодо продовження кар'єри.
Ювентус є головним претендентом на підписання Алаби, якщо той не домовиться про нову угоду з Баварією, повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.
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Також на австрійця претендує ПСЖ, який прагне підсилити лінію оборони після відходу Тьягу Сілви. Контракт Алаби з Баварією чинний до літа 2021 року, однак мюнхенці не погоджуються на запити гравця, який хоче отримувати 25 млн євро на рік.
До слова, Девід провів 3 матчі у складі Баварії у поточному сезоін, записавши до свого активу 1 асист. Нагадаємо, що Алаба у складі збірної Австрії протистоятиме Україні на Євро-2020.
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