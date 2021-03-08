Аль-Садд достроково став чемпіоном Катару – черговий трофей Хаві на Близькому Сході
Катарський Аль-Садд вперше став чемпіоном місцевої першості за часів роботи Хаві.
Аль-Садд розгромив Умм-Сапаль із рахунком 3:0, що зробило команду Хаві недосяжною для переслідувачів за 4 тури до кінця першості.
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Це чемпіонство стало вже 15-м для клубу та вже шостим трофеєм для легенди Барселони на чолі катарців. До цього іспанець виграв двічі Кубок наслідного принца Катару, Кубок шейха Яссіма, Кубок зірок Катару і Кубок еміра Катару.
До слова, Хаві очолює Аль-Садд з 2019 року. Контракт фахівця з клубом має опцію, яка дозволяє піти в Барселону. Чутки вже давно відправляли іспанця назад у Каталонію.
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