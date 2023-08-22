Роналду отримав нового зіркового одноклубника – Аль-Наср оформив рекордний трансфер у своїй історії
19:46 - Читать на русском
Півзахисник збірної Португалії Отавіо став ще одним новачком саудівського Аль-Насра.
Аль-Наср у своєму твіттері оголосив про трансфер Отавіо з Порту.
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За хавбека заплатили вражаючі 60 млн євро (Transfermarkt оцінює Отавіо в 35 млн), а контракт розрахований до 2026 року. Цікаво, що 28-річний португалець став трансферним рекордом Аль-Насра – раніше він належав Садьйо Мане, якого придбали з Баварії за 30 млн.
Зазначимо, що Отавіо провів за Порту 44 матчі минулого сезону, в яких відзначився 7 голами та 13 асистами.
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