Керівництво Аль-Насра зробило офіційну пропозицію щодо трансферу 37-річному хорвату, стверджує Okaz. Його контракт із мадридцями завершується вже влітку.

Роналду дебютував за Аль-Наср – був капітаном, провів повний матч і отримав посередні оцінки

Угода, яку пропонують Модрічу, розрахована на 2,5 роки і передбачає зарплатню в розмірі 40 мільйонів євро за сезон. За неофіційними даними, у Мадриді футболіст заробляє вдвічі менше.

Клуб з міста Ер-Ріяд спробує домовитись із Реалом про перехід вже взимку. Якщо ж цього не станеться, керівництво арабів не полишатиме спроб безкоштовно підписати Луку під час літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, півзахисник одягає футболку "бланкос" з 2012-го. Модріч встиг награти у столиці Іспанії 459 поєдинків і здобути 21 трофей.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива