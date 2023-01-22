Саудівська Аравія, 14 тур

Аль-Наср – Аль-Еттіфак – 1:0

Гол: Таліска, 31

Кріштіану Роналду нарешті мав можливість зіграти у складі Аль-Насра. Він прогнозовано отримав місце в основі, а також вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Звісно, упродовж гри його не замінили. Не для цього він розірвав контракт з Манчестер Юнайтед і перебрався в Азію.

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Відзначити дебют забитим м'ячем не вдалося. Єдиний гол у звітному матчі в свій актив записав Таліска. Завдяки цій перемозі Аль-Наср повернувся на перше місце в турнірній таблиці й має шанс збільшити свою перевагу завдяки матчу в запасі.

Що стосується персональної статистики Роналду, то дебют вийшов не дуже вдалим. Оцінку 6.9 від SofsScore не назвеш низькою, але лише два гравці Аль-Насра награли на менші цифри. Кріштіану мав чотири спроби, щоб забити. Лише один із цих ударів влучив у площину, два – заблокували, один пройшов повз ціль. Зате португалець віддав 2 ключових паси на партнерів. Справжня біда з боротьбою. Роналду виграв у суперників лише одну дуель із шести.

Шанс проявити себе у Кріштіану буде вже через кілька днів. 26 січня Аль-Наср у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії зіграти проти Аль-Іттіхада.