Саудівська Аравія, 23 тур

Аль-Ріяд – Аль-Хіляль – 1:3

Голи: Аль-Булайхі, 52 (аг) – Невеш, 66, Майкл, 75, Мітровіч, 90+3 (пен)

Нереалізований пенальті: Мітровіч 45+8 (Аль-Хіляль)

Аль-Іттіхад – Аль-Ахдуд – 2:1

Голи: Аль-Муса, 45, Хаджі, 83 – Колладо, 63

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Аль-Хіляль в чемпіонаті може створити собі проблеми тільки сам. Захисник лідера турнірної таблиці зрізав м'яч у власні ворота, але це лише додало активності в атаці його команді.

Наприкінці першого тайму гості заробили право на пенальті. Утім, рішення арбітра здається дивним, оскільки гравець господарів навіть не торкнувся суперника. Кріштіану Роналду зреагував на пенальті, залишивши в коментарях під відео смайлики, які імітують сміх. Мітровіч, щоправда, не зумів реалізувати 11-метровий.

Аль-Хіляль свою перевагу втілив у голи у другому таймі та здобув чергову перемогу, збільшивши відрив від Аль-Насра до 12 очок.

Карім Бензема пропускав зустріч з Аль-Ахдудом через травму. Аль-Іттіхад в першому таймі створив небагато моментів у воріт суперника, але зміг повести у рахунку. По перерві гості зуміли поновити рівновагу на табло. Один з небагатьох моментів Аль-Іттіхада таки приніс довгоочікуваний гол і перемогу, яка дозволила команді Гальярдо піднятися на четверту сходинку у турнірній таблиці.

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