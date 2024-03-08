Саудовская Аравия, 23 тур

Аль-Рияд – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Аль-Булайхи, 52 (аг) – Невеш, 66, Майкл, 75, Митрович, 90+3 (пен)

Нереализованный пенальти: Митрович 45+8 (Аль-Хиляль)

Аль-Иттихад – Аль-Ахдуд – 2:1

Голы: Аль-Муса, 45, Хаджи, 83 – Колладо, 63

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Аль-Хиляль в чемпионате может создать себе проблемы только сам. Защитник лидера турнирной таблицы срезал мяч в собственные ворота, но это лишь добавило активности в атаке его команде. В конце первого тайма Гости заработали право на пенальти. Впрочем, решение арбитра кажется странным поскольку игрок хозяев даже не коснулся соперника. Криштиану Роналду среагировал на пенальти, остался в командармах под видео смайлики, имитирующие смех. Митрович, правда, не сумел реализовать 11-метровый. Аль-Хиляль свое преимущество воплотил в голы во втором тайме. В итоге Аль-Хиляль одержал очередную победу и увеличил отрыв от Аль-Насра до 12 очков.

Карим Бензема пропускал встречу с Аль-Ахдудом из-за травмы. Аль-Иттихад в первом тайме создал немного моментов у ворот соперника, впрочем, удалось повести в счете. После перерыва команда Гальярдо, несмотря на контроль мяча, слишком много позволила Аль-Ахдуду подступать к своей штрафной площадке. Это привело к тому, что гости сумели восстановить равновесие на табло. Казалось, что Аль-Иттихад никак не могу построить качественную атаку. Один из немногих моментов таки принес долгожданный гол и победу, которая позволила команде Гальярдо подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.

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