Динамо Київ та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії зустрічаються у контрольному матчі на зборах. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Аль-Хіляль – Динамо стартував о 19:00 за київським часом. Вперше у своїй історії "біло-сині" протистоять команді зі Саудівської Аравії. Загалом це вже 5-й спаринг підопічних Луческу на зборах. У попередніх поєдинках кияни тричі виграли (4:1, 8:0 і 4:0) та розписали нічию з Янг Бойз.

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Сьогоднішній суперник динамівців посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії 2022/23. Нещодавно Аль-Хіляль підписав кількох іменитих футболістів з Європи. Склад команди поповнили Каліду Кулібалі, Рубен Невеш і Сергєй Мілінковіч-Савіч, які потрапили у старт. Головним тренером команди є Жорже Жезуш – старий знайомий Мірчі Луческу, який у 2022 році з Фенербахче не зміг пройти Динамо у Лізі чемпіонів, але взяв реванш у ЛЄ.

Пряма відеотрансляція гри доступна в YouTube-каналі Динамо, а також у цій новині на "Футбол 24".

Онлайн-відеотрансляція матчу Аль-Хіляль – Динамо Київ 19 07 2023

Андрій Ярмоленко повернувся до стартового складу. Попередній матч капітан збірної України пропустив через видалення зуба мудрості. На позиції центрфорварда Луческу знову спробував Беніто.

Стартові склади:

Аль-Хіляль:

This is our starting lineup for today's friendly match ️#AlHilal Dynamo Kyiv pic.twitter.com/njQzN8NB35 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 19, 2023

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто.

Запасні: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Бражко, Ванат, Андрієвський, Горбач, Караваєв, Малиш, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Лєднєв, Волошин, Рамадані.