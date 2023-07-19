Динамо Киев и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии встречаются в контрольном матче на сборах. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аль-Хиляль – Динамо стартовал в 19:00 по киевскому времени. Впервые в своей истории "бело-синие" противостоят команде из Саудовской Аравии. В целом это уже 5-й спарринг подопечных Луческу на сборах. В предыдущих поединках киевляне трижды выиграли (4:1, 8:0 и 4:0) и расписали ничью с Янг Бойз.

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Сегодняшний соперник динамовцев занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии 2022/23. Недавно Аль-Хиляль подписал нескольких именитых футболистов из Европы. Состав команды пополнили Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, которые порпали в стартовый состав. Главным тренером команды является Жорже Жезуш – старый знакомый Мирчи Луческу, который в 2022 году с Фенербахче не смог пройти Динамо в Лиге чемпионов, но взял реванш в ЛЕ.

Прямая видеотрансляция игры доступна в YouTube-канале Динамо, а также в этой новости на "Футбол 24".

Онлайн-видеотрансляция матча Аль-Хиляль – Динамо Киев 19 07 2023

Андрей Ярмоленко вернулся в стартовый состав. Предыдущий матч капитан сборной Украины пропустил из-за удаления зуба мудрости. На позиции центрфорварда Луческу снова попробовал Бенито.

Стартовые составы:

Аль-Хиляль:

This is our starting lineup for today's friendly match ️#AlHilal Dynamo Kyiv pic.twitter.com/njQzN8NB35 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 19, 2023

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Бражко, Ванат, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Сирота, Царенко, Леднев, Волошин, Рамадани.