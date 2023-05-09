Український півзахисник Андрій Ярмоленко влітку залишить Аль-Айн, повідомляє UAEkick.

Ребров достроково втратив шанси на чемпіонство – диво-камбек виявився марним, Ярмоленко майже зіграв за суперника

За інформацією джерела, керівництво команди не хоче продовжувати контракт із 33-річним гравцем через його "скромний рівень гри".

Нагадаємо, Ярмоленко виступає за Аль-Айн з липня 2022 року. У поточному сезоні він провів за клуб з ОАЕ 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Прапор України для Реброва за 2 млн гривень, перевага Роналду над Мессі – інтерв'ю з MamaRika