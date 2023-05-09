Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко летом покинет Аль-Айн, сообщает UAEkick.

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По информации источника, руководство команды не хочет продлевать контракт с 33-летним игроком из-за его "скромного уровня игры".

Напомним, Ярмоленко выступает за Аль-Айн с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб из ОАЭ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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