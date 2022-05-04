Аль-Айн нарешті здобули перший трофей під керівництвом Сергія Реброва.

Кубок Ліги 2021/22, ОАЕ, фінал.

Аль-Айн – Аль-Ахлі (Дубай) – 2:2 (серія пенальті – 5:4)

Голи: Лаба, 53, Канеду, 75 – Картабіа, 28, 81

Підопічні Сергія Реброва у фіналі Кубка Ліги ОАЕ зумів вирвати перемогу над Аль-Ахлі з Дубая. Перший тайм завершився мінімальною поразкою Аль-Айна – Картабіа відкрив рахунок у зустрічі на 28 хвилині.

Ребров зізнався, що Аль-Айн щодня просить його продовжити контракт – відповідь фахівця залежить від долі України

У другій половині Аль-Айн зумів не просто відігратись, але й перевернув гру – Лаба та Канеду вивели команду Реброва вперед, але Картабіа врятував нічийний рахунок до фінального свистка. Одразу після цього команди розпочали серію пенальті, де сильнішими виявились саме підопічні Сергія Реброва із рахунком 5:4.

Додамо, що Аль-Айн також лідирує у чемпіонаті ОАЕ, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Друга Аль-Вахда має на 7 пунктів менше.

Росія напала на Україну: допомога Ярмоленка, ганебна заява екс-тренера збірної, імпортозаміщення окупантів вражає (LIVE)