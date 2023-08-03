Кессьє не брав участі у двох останніх передсезонних іграх своєї команди, оскільки Барселона активно намагалася його продати. Переговори про перехід у професійну лігу Саудівської Аравії перервалися минулого місяця після того, як Барселона і Аль-Ахлі не змогли дійти згоди щодо угоди. Однак після завершення передсезонного туру "блаугранас" відновили переговори з саудівським клубом, інформує The Athletic.

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Згідно з джерелом, клуби домовилися про трансфер івуарійця за 15 мільйонів євро. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Кессьє підпише з Аль-Ахлі трирічний контракт.

Нагадаємо, що в січні Барселона пропонувала Інтеру обміняти Кессьє на Марцело Брозовіча. Зараз Брозовіч також виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії – за Аль-Наср.

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