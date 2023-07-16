Щонайменше 5 гравців не входять у плани головного тренера каталонців Хаві Ернандеса, інформує AS.

Барселона наближається до завершення трансферу партнера Циганкова – Хаві планує взяти його в турне в США

Йдеться про Клемана Лангле, Сержиньйо Деста, Ніко Гонсалеса, Франка Кессьє і Пабло Торре Барселона вирушає до США 19 липня, а до того часу склад "кулес" має суттвє скоротитись. Також клуб розраховує завершити трансфер Оріоля Ромеу з Жирони.

Нагадаємо, у минулому сезоні команда Хаві впевнено виграла чемпіонат Іспанії, але вилетіла з групового етапу ЛЧ.

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