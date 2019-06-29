Аквілані оголосив про завершення кар'єри зворушливим відео

Італійський півзахисник Альберто Аквілані вирішив повісити бутси на цвях.

"Після тривалих роздумів я вирішив повісити бутси на цвях.

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Це забрало у мене багато часу, і, не дивлячись на безліч пропозицій від клубів, я зрозумів, що потрібно завершувати кар'єру", – написав Аквілані в Інстаграмі.

34-річний Альберто відомий своїми виступами за Рому, Ліверпуль, Ювентус та Мілан. Також Аквілані провів 38 матчів у футболці збірної Італії, за яку відзначився 5-ма голами.

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