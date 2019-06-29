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Аквілані оголосив про завершення кар'єри зворушливим відео

07:30 197 Читать на русском
Аквілані оголосив про завершення кар'єри зворушливим відео
Стівен Джеррард та Альберто Аквілані / Фото skysports

Італійський півзахисник Альберто Аквілані вирішив повісити бутси на цвях.

"Після тривалих роздумів я вирішив повісити бутси на цвях.

Торрес оголосив про завершення кар'єри

Це забрало у мене багато часу, і, не дивлячись на безліч пропозицій від клубів, я зрозумів, що потрібно завершувати кар'єру", – написав Аквілані в Інстаграмі.

34-річний Альберто відомий своїми виступами за Рому, Ліверпуль, Ювентус та Мілан. Також Аквілані провів 38 матчів у футболці збірної Італії, за яку відзначився 5-ма голами.

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Dopo un periodo di riflessione credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini a quel chiodo che noi tutti odiamo. Ma c’è un tempo per tutto. Ed ora è arrivato il momento di intraprendere nuove strade, diverse per gli aspetti di quotidianità, ma allo stesso tempo allettanti in quanto nuove sfide. Ho preso del tempo per capire quale fosse la scelta migliore. Ma nonostante le tante proposte arrivate, credo sia arrivato il momento di dire basta. Guardando indietro vedo un ragazzino con i capelli a caschetto con la maglia giallo verde della Spes Montesacro che riceve la chiamata della Roma, per poi vederlo calcare i campi più importanti d’Europa, giocando con alcuni dei calciatori più forti al mondo, fino a vestire la maglia della Nazionale partecipando alle 3 competizioni più importanti al mondo. Quel ragazzino ha realizzato il suo sogno. È stato un percorso che mi ha visto crescere come professionista e come uomo, e che ha visto nascere la mia famiglia. C’è un momento per tutto e questo è il momento di diventare grandi. Ringrazio tutte le persone che in questi anni hanno contribuito alla mia crescita, dagli allenatori agli addetti ai lavori, passando per i compagni di squadra. Ringrazio i tifosi, che ci sono stati, SEMPRE. Ringrazio la mia famiglia, punto fermo da sempre e per sempre. La divisa e gli scarpini adesso verranno riposti nel cassetto, magari per indossare un nuovo tipo di divisa. Tempo al tempo. Grazie a tutti Alberto Aquilani

Допис, поширений Alberto Aquilani (@albeaquilani)

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Венесуела – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу
00:40
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Теги
Італія Альберто Аквілані Альберто Аквілані Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома
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