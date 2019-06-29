Аквилани объявил о завершении карьеры трогательным видео

Итальянский полузащитник Альберто Аквилани решил повесить бутсы на гвоздь.

"После долгих раздумий я решил повесить бутсы на гвоздь.

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Это заняло у меня много времени, и, несмотря на множество предложений от клубов, я понял, что нужно завершать карьеру", – написал Аквилани в Инстаграме.

34-летний Альберто известный своими выступлениями за Рому, Ливерпуль, Ювентус и Милан. Также Аквилани провел 38 матчей в футболке сборной Италии, за которую отметился 5-ю голами.

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