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Аквилани объявил о завершении карьеры трогательным видео

07:30 10 Читати українською
Аквилани объявил о завершении карьеры трогательным видео
Стивен Джеррард и Альберто Аквилани / Фото skysports

Итальянский полузащитник Альберто Аквилани решил повесить бутсы на гвоздь.

"После долгих раздумий я решил повесить бутсы на гвоздь.

Торрес объявил о завершении карьеры

Это заняло у меня много времени, и, несмотря на множество предложений от клубов, я понял, что нужно завершать карьеру", – написал Аквилани в Инстаграме.

34-летний Альберто известный своими выступлениями за Рому, Ливерпуль, Ювентус и Милан. Также Аквилани провел 38 матчей в футболке сборной Италии, за которую отметился 5-ю голами.

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Dopo un periodo di riflessione credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini a quel chiodo che noi tutti odiamo. Ma c’è un tempo per tutto. Ed ora è arrivato il momento di intraprendere nuove strade, diverse per gli aspetti di quotidianità, ma allo stesso tempo allettanti in quanto nuove sfide. Ho preso del tempo per capire quale fosse la scelta migliore. Ma nonostante le tante proposte arrivate, credo sia arrivato il momento di dire basta. Guardando indietro vedo un ragazzino con i capelli a caschetto con la maglia giallo verde della Spes Montesacro che riceve la chiamata della Roma, per poi vederlo calcare i campi più importanti d’Europa, giocando con alcuni dei calciatori più forti al mondo, fino a vestire la maglia della Nazionale partecipando alle 3 competizioni più importanti al mondo. Quel ragazzino ha realizzato il suo sogno. È stato un percorso che mi ha visto crescere come professionista e come uomo, e che ha visto nascere la mia famiglia. C’è un momento per tutto e questo è il momento di diventare grandi. Ringrazio tutte le persone che in questi anni hanno contribuito alla mia crescita, dagli allenatori agli addetti ai lavori, passando per i compagni di squadra. Ringrazio i tifosi, che ci sono stati, SEMPRE. Ringrazio la mia famiglia, punto fermo da sempre e per sempre. La divisa e gli scarpini adesso verranno riposti nel cassetto, magari per indossare un nuovo tipo di divisa. Tempo al tempo. Grazie a tutti Alberto Aquilani

Допис, поширений Alberto Aquilani (@albeaquilani)

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Италия Альберто Аквилани Альберто Аквилани Ливерпуль Ливерпуль Рома Рома
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