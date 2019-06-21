Торрес анонсував завершення кар'єри

Екс-форвард Атлетіко та збірної Іспанії Фернандо Торрес вирішив завершити кар'єру гравця.

Нападник Фернандо Торрес оголосив про завершення футбольної кар'єри, про що повідомив у своєму твіттері.

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"Після 18 чудових років настав час завершити мою ігрову кар'єру", – йдеться у повідомленні. Подробиці цього рішення Торрес повідомить на спеціальній прес-конференції у Токіо, де виступав останнім часом за Саган Тосу.

Загалом, Торрес провів 706 матчів за свою клубну кар'єру, настрілявши 252 голи та віддавши 73 гольові передачі. Форвард виступав за такі клуби, як Атлетіко, Ліверпуль, Челсі, Мілан.

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