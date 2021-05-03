Нідерландець може покинути "містян" щойно за рік після переходу, повідомляє Voetbal International.

Манчестер Сіті оформив історичний трансфер з Аргентини

Аке розчарований браком ігрового часу в складі Сіті. Колишній лідер Борнмута не вірить, що в наступному сезоні його становище в команді Гвардіоли зміниться. У літнє трансферне вікно центрбек, який також може зіграти на лівому фланзі оборони та в опорній зоні, розглядатиме пропозиції щодо зміни клубної прописки.

У нинішній кампанії Натан Аке провів лише 11 матчів у всіх турнірах (813 хвилин), у яких забив 1 м'яч. Торік Ман Сіті заплатив за нього 40 млн фунтів.

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