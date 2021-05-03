Аке близький до радикального кар'єрного рішення
Оборонець англійського Манчестер Сіті Натан Аке має серйозні сумніви щодо свого майбутнього на Етіхаді.
Нідерландець може покинути "містян" щойно за рік після переходу, повідомляє Voetbal International.
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Аке розчарований браком ігрового часу в складі Сіті. Колишній лідер Борнмута не вірить, що в наступному сезоні його становище в команді Гвардіоли зміниться. У літнє трансферне вікно центрбек, який також може зіграти на лівому фланзі оборони та в опорній зоні, розглядатиме пропозиції щодо зміни клубної прописки.
У нинішній кампанії Натан Аке провів лише 11 матчів у всіх турнірах (813 хвилин), у яких забив 1 м'яч. Торік Ман Сіті заплатив за нього 40 млн фунтів.
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