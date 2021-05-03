Нидерландец может покинуть "горожан" всего через год после перехода, сообщает Voetbal International.

Манчестер Сити оформил исторический трансфер из Аргентины

Аке разочарован отсутствием игрового времени в составе Сити. Бывший лидер Борнмута не верит, что в следующем сезоне его положение в команде Гвардиолы изменится. В летнее трансферное окно центрбек, который также может сыграть на левом фланге обороны и в опорной зоне, будет рассматривать предложения относительно смены клубной прописки.

В нынешней кампании Натан Аке провел лишь 11 матчей во всех турнирах (813 минут), в которых забил 1 мяч. В прошлом году Манчестер Сити заплатил за него 40 млн фунтов.

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