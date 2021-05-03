Аке в шаге от радикального карьерного решения
Защитник английского Манчестер Сити Натан Аке имеет серьезные сомнения относительно своего будущего на Этихаде.
Нидерландец может покинуть "горожан" всего через год после перехода, сообщает Voetbal International.
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Аке разочарован отсутствием игрового времени в составе Сити. Бывший лидер Борнмута не верит, что в следующем сезоне его положение в команде Гвардиолы изменится. В летнее трансферное окно центрбек, который также может сыграть на левом фланге обороны и в опорной зоне, будет рассматривать предложения относительно смены клубной прописки.
В нынешней кампании Натан Аке провел лишь 11 матчей во всех турнирах (813 минут), в которых забил 1 мяч. В прошлом году Манчестер Сити заплатил за него 40 млн фунтов.
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