18-річний вінгер Даріо Сармієнто виступатиме за Манчестер Сіті, інформує офіційний сайт Естудіантеса.

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До англійської команди гравець приєднається влітку. Сума такого трансферу оцінюється в 6 мільйонів євро та може сягнути позначки у 15 млн, згідно з умови договору. Цікаво й те, що перехід Сармієнто є історичним – вперше "містяни" та Естудіантес оформили спільний трансфер.

Зауважимо, Даріо є вихованцем "левів", за їхню основу він вже встиг провести 21 матч. Юний вінгер також викликається у молодіжну збірну своєї країни.

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