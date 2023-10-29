Фахівець приєднався до команди в Іспанії, де вона провела матч Ліги чемпіонів проти Барселони. Лише після повернення Шахтаря в Україну Маріно Пушіч зміг зустрітися з Рінатом Ахметовим. Президент клубу подарував боснійцю футболку з 38 номером – саме 38-м за ліком тренером "гірників" став Пушіч.

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"Я дуже вам вдячний, що сьогодні ви тут, що вами керував не страх перед приїздом в Україну, а величезне бажання зробити українську команду сильнішою, зробити все, щоб радувати українських уболівальників, уболівальників донецького Шахтаря красивою, яскравою атакувальною грою", – звернувся Ахметов до Пушіча.

Прес-служба Шахтаря зазначає, що на зустрічі також були присутні спортивний директор клубу Даріо Срна та асистент головного тренера Маріо Станіч. Саме ця четвірка обговорили стратегію розвитку команди.

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