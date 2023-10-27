"Команда зробила все, що я просив – грати сміливо, намагатись демонструвати красивий футбол. Не можу не пишатися гравцями, незважаючи на поразку. Ми провели лише одне заняття і зустрілися з гравцями лише кілька разів. Футболісти показали, що можуть змагатися та показувати свій футбол. Мені це подобається.

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Щодо матчу, то якість бере своє, а у Барселони якість на найвищому рівні. Я прийшов сюди, бо побачив потенціал Шахтаря. Є простір у розвитку. Шахтар хоче та може грати. Мене це влаштовує", – поділився Пушіч у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що Маріно Пушіч очолив Шахтар 24 жовтня та вже дебютував на чолі "гірників" у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони – поразка (1:2). Контракт з фахівцем розрахований до 2025 року.

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