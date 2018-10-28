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Ахметов з величезним відривом очолив рейтинг найбагатших українців у 2018 році, брати Суркіси – за межами двадцятки

26 жовтня 15:40 1088 Читать на русском
Ахметов з величезним відривом очолив рейтинг найбагатших українців у 2018 році, брати Суркіси – за межами двадцятки
Ігор та Григорій Суркіси / фото із соцмереж

Журнал Новое время спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital склав щорічний рейтинг найбагатших українців. Лідирує в ньому президент Шахтаря Рінат Ахметов.

Рейтинг найбільш заможних українців-2018 очолив президент Шахтаря Рінат Ахметов – незмінний лідер останніх років. Статки Ахметова зросли одразу на 76% та складають більше 12 мільярдів доларів США, повідомляє Новое время.

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Також суттєво зросли статки Ігоря Коломойського (5 місце). Президент України Петро Порошенко на 6 позиції, Костянтин Жеваго – 7, а от брати Суркіси опинились лише на 21 місці – їх капітал зменшився на 6% та складає 234 млн доларів США.

Цікаво, що статки 100 найбагатших людей України сумарно складають 37,5 мільярдів доларів США – половина від суми зовнішнього боргу України.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Костянтин Жеваго Ігор Коломойський Петро Порошенко Григорій Суркіс Ігор Суркіс Рінат Ахметов
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