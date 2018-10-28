"Лише одного разу Суркіс придбав гравця, не порадившись зі мною": Сьомін – про особливості трансферної політики Динамо

Екс-тренер Динамо, який зараз очолює московський Локомотив, Юрій Сьомін пригадав період роботи у київському клубі.

"Президент Динамо Ігор Суркіс був та й залишається власником клубу, витрачає на нього власні кошти. Але при цьому, хочу особливо підкреслити, він, перш ніж прийняти рішення, вважав за необхідне кожну трансферну угоду обговорити з головним тренером. Хоча я йому не раз говорив: "Моя думка така-то, але платити доведеться вам зі своєї кишені, тому і рішення за вами".

Показова історія з усім тепер відомим за виступами за Рубін і ЦСКА півзахисником Романом Єрьоменко, який тоді належав італійському Удінезе. Суркіс був від нього не в захваті, але ми з директором клубу наполягли на його річну оренду за досить серйозні гроші. Через рік Суркіс запитав мене: "Будемо його остаточно викуповувати? Просять пристойно, п'ять мільйонів євро". Я відповів: "Через рік Єрьоменко буде коштувати в три рази дорожче".

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Так воно і вийшло. У мій другий прихід до Києва Динамо лідирувало в чемпіонаті з відривом у два очки від Шахтаря. І тут Єрьоменко надійшла пропозиція від казанського Рубіна, вигідна і для нього, і для Динамо. Суркіс запитав мене: "Як бути?" Відповів: "Нам зараз дуже нелегко в цій чемпіонській гонці, а без Романа буде ще важче, можемо не витримати. Але вирішувати вам, оскільки це ваші особисті фінанси". І президент все ж таки зважився продати одного з наших лідерів. У результаті угода вийшла успішною, але чемпіонами ми не стали. "Ти мав рацію", – визнав згодом Суркіс.

Лише одного разу президент київського Динамо взяв гравця, не порадившись зі мною, на свій страх і ризик – опорного півзахисника Огнєна Вукоєвіча з загребського Динамо. Але ні словом, ні натяком жодного разу не зажадав ставити хорвата до складу. Хоча він вгадав, гравцем-то Огнєн виявився класним, швидко пробився в основу і протягом семи років приносив велику користь київському Динамо. І що ще цікаво, Суркіс ніколи не хизувався тим, що власноруч придбав сильного футболіста", – цитує Сьоміна Sports.ru з посиланням на автобіографію екс-тренера Динамо.

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