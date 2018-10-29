Ахметов с огромным отрывом возглавил рейтинг самых богатых украинцев-2018, братья Суркисы – за пределами двадцатки

Игорь и Григорий Суркисы / фото из соцсетей

Журнал Новое время совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital составил ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. Лидирует в нем президент Шахтера Ринат Ахметов.

Рейтинг самых богатых украинцев-2018 возглавил президент Шахтера Ринат Ахметов – бессменный лидер последних лет. Состояние Ахметова выросло сразу на 76% и составляет более 12 млрд долларов США, сообщает Новое время.

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Также существенно выросли доходы Игоря Коломойского (5 место). Президент Украины Петр Порошенко на 6 позиции, Константин Жеваго – 7, а вот братья Суркисы оказались лишь на 21 месте – их капитал уменьшился на 6% и составляет 234 млн долларов США.

Интересно, что состояние 100 самых богатых людей Украины суммарно составляют 37,5 миллиардов долларов США – половина от суммы внешнего долга Украины.

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