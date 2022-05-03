Українські бізнесмени на чималу суму допомогли нашій країні у боротьбі з Росією. Forbes склав відповідний рейтинг.

Найбільше пожертвував за час повномасштабної війни з Росією президент Шахтаря Рінат Ахметов – 72 мільйони доларів у якості допомоги й 30 млн податків авансом, інформує Forbes.

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Олександр та Галина Гереги (перший – віцепрезидент УАФ) віддали на допомогу Україні 10 млн доларів і 30 млн податків авансом, а почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго – 6,3 млн доларів і понад 30 млн податків авансом. Колишній власник Севастополя Вадим Новинський пожертвував 7 млн доларів, президент Полісся Геннадій Буткевич – 5,7 млн, а президент Металіста Олександр Ярославський – 3,3 млн.

Загальна сума допомоги усіх бізнесменів, які пов'язані з українським футболом, без урахування податків становить близько 200 млн доларів (5,9 млрд гривень за курсом НБУ).

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