Украинские бизнесмены на большую сумму помогли нашей стране в борьбе с Россией. Forbes составил соответствующий рейтинг.

Больше всего пожертвовал за время полномасштабной войны с Россией президент Шахтера Ринат Ахметов – 72 миллиона долларов в качестве помощи и 30 млн налогов авансом, информирует Forbes .

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Александр и Галина Гереги (первый – вице-президент УАФ) отдали на помощь Украине 10 млн долларов и 30 млн налогов авансом, а почетный президент Ворсклы Константин Жеваго – 6,3 млн долларов и свыше 30 млн налогов авансом. Бывший владелец Севастополя Вадим Новинский пожертвовал 7 млн долларов, президент Полесья Геннадий Буткевич – 5,7 млн, а президент Металлиста Александр Ярославский – 3,3 млн долларов.

Общая сумма помощи всех бизнесменов, связанных с украинским футболом, без учета налогов составляет около 200 млн долларов (5,9 млрд гривен по курсу НБУ).