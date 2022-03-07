Президент Шахтаря запевнив, що не збирається нікуди їхати з України попри бойові дії.

"Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я спав, до мене забіг мій помічник зі словами "Рінате Леонідовичу, прокидайтеся! Нас бомблять, почалася війна!".

Те, що відбувається зараз в Україні, я не міг уявити і в страшному сні. Це – воєнна агресія, воєнний злочин та злочин проти людства щодо моєї країни та українців.

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Мій фонд допомагає людям вижити: постачає продукти і медикаменти, а бізнеси СКМ допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни. Скільки витрачено на це? Чесно кажучи, навіть не рахую. Усе, що ми можемо привезти, зробити – все робимо і робитимемо надалі.

Я буду інвестувати усі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною", – розповів Ахметов Радіо Свобода.

Зауважимо, що президенту Шахтаря 55 років – відповідно, він і не може поїхати з України, адже чоловікам віком 18-60 на час дії воєнного стану виїжджати заборонено (за деякими винятками).

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