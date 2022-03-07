Президент Шахтера заверил, что не собирается никуда уезжать из Украины, несмотря на боевые действия.

"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей кровати. Я спал, ко мне забежал мой помощник со словами "Ринат Леонидович, просыпайтесь! Нас бомбят, началась война!".

Происходящее сейчас в Украине я не мог представить и в страшном сне. Это военная агрессия, военное преступление и преступление против человечества в отношении моей страны и украинцев.

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Мой фонд помогает людям выжить: снабжает продуктами и медикаментами, а бизнесы СКМ помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны. Сколько потрачено на это? Честно говоря, даже не считаю. Все, что мы можем привезти, сделать – все делаем и будем делать дальше.

Я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", – рассказал Ахметов Радио Свобода.

Заметим, что президенту Шахтера 55 лет – соответственно, он и не может уехать из Украины, ведь мужчинам в возрасте 18-60 на время действия военного положения выезжать запрещено (за некоторыми исключениями).

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