"Наскільки зараз сильний та конкурентоспроможний Шахтар з підписанням Нереса та Вінісіуса? Наскільки він сильний та конкурентоспроможний, покаже чемпіонат. Сподіваюся, ми будемо дуже сильними. Наша мета – завоювати чемпіонське звання, бо минулого року ми тримали в руках срібло. По-друге, ми купили дуже сильних гравців. Нерес та Вінісіус – це ті футболісти, яких ми дуже хотіли придбати, і ми їх придбали. Це яскраві, сильні, креативні футболісти, і я переконаний, що разом із ними ми завойовуватимемо нові трофеї.

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Ми купували, купуємо і купуватимемо сильних гравців. З одного боку, ми купили одних гравців, а з другого – що ви бачите? Ви бачите і Судакова, і Мудрика, наших молодих гравців, і не через український паспорт, а через те, що вони сильні, креативні гравці, які нам потрібні, нам допоможуть і нас підсилять. Я переконаний, що ми створюємо дуже сильну команду, якою будемо пишатися. Команда тішитиме своїх уболівальників", – цитує Ахметова сайт "гірників".

Нагадаємо, за Нереса Шахтар заплатив 12 млн євро, за Тобіаса – 6 млн.

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