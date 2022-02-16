"Насколько сейчас силен и конкурентоспособен Шахтер с подписанием Нереса и Винисиуса? Насколько он силен и конкурентоспособен, покажет чемпионат. Надеюсь, мы будем очень сильными. Наша цель – завоевать чемпионское звание, потому что в прошлом году мы держали в руках серебро. Во-вторых, мы купили очень сильных игроков Нерес и Винисиус – это те футболисты, которых мы очень хотели приобрести, и мы их приобрели – это яркие, сильные, креативные футболисты, и я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.

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Мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. С одной стороны, мы купили одних игроков, а с другой – что вы видите? Вы видите и Судакова, и Мудрика, наших молодых игроков, и не из-за украинского паспорта, а потому, что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, нам помогут и нас усилят. Я уверен, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать своих болельщиков", – цитирует Ахметова сайт "горняков".

Напомним, за Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро, за Тобиаса – 6 млн.

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