Рінат Ахметов зберіг перше місце вітчизняного рейтингу Forbes, хоча втрати колосальні. У лютому статки президента Шахтаря складали 13,7 млрд доларів, а в березні вже 4,2 млрд.

"Луческу має піти": ультрас Динамо зробили заяву щодо дій Суркісів та інших представників клубу у час війни

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго також серйозно постраждав, "впавши" з 2,1 млрд до 1,3. Ті ж 800 млн доларів втратив і колишній власник Дніпра Ігор Коломойський, який тепер має рівно мільярд. Один з найпотужніших ударів відчув Вадим Новинський (колишній власник Севастополя) – з 3,5 млрд до 1,3. Подружжя Герег (спонсорують збірну України і керують футбольним Епіцентром) взагалі втратило статус мільярдерів – війна забрала 1,3 млрд, тому тепер у них залишилось лише 500 млн доларів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала підле вторгнення в Україну. Окупанти руйнують інфраструктуру і завдають величезних збитків, однак це не ламає мужність нашого народу та героїчних солдатів.

Росія напала на Україну: легіонери Динамо знаходять нові клуби, покупець Челсі, скандальна позиція Луческу (LIVE)