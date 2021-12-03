Під час трансляції у Twitch 33-річному аргентинцю довелося відповідати на питання фанатів про можливе завершення кар'єри через проблеми із серцем.

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"Я не буду знову зупинятись на цій темі, адже ви вже знаєте, що у мене все добре. Я хотів подякувати всім за підтримку, яку надали мені через соціальні мережі та інше. Мені справді надіслали багато повідомлень", – наводить слова Агуеро TMW.

Нагадаємо, форвард лише влітку перебрався до Барселони на правах вільного агента з Манчестер Сіті. У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, і він був замінений. Подальше обстеження виявило проблеми з серцем, тому Агуеро вже понад місяць не потрапляє до заявки.

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