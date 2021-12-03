Во время трансляции в Twitch 33-летнему аргентинцу пришлось отвечать на вопросы фанатов о возможном завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

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"Я не буду снова останавливаться на этой теме, ведь вы уже знаете, что у меня все хорошо. Я хотел поблагодарить всех за поддержку, оказанную мне через социальные сети и прочее. Мне действительно прислали много сообщений", – приводит слова Агуэро TMW.

Напомним, форвард только летом перебрался в Барселону на правах свободного агента из Манчестер Сити. В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, и он был заменен. Дальнейшее обследование выявило проблемы с сердцем, поэтому Агуэро уже больше месяца не попадает в заявку.

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