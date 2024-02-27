"Відновлення кар'єри? Це повна брехня. Я не збираюся тренуватися з Індепендьєнте. Іноді вигадують. Кардіолог сказав, що у мене все добре, і це важливо. Але щоб знову тренуватися на високому рівні, мені потрібно багато часу.

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Повернутися до Індепендьєнте? Побачимо, побачимо. Я повинен грати в турнірах і готуватися. До того, що сказав кардіолог, я навіть не думав про це. Зараз я прокручую це в голові, а раніше не думав про це. Є тисячі речей, які я маю зробити", – цитує нападника TN Deportivo.

Напередодні з'явилася інформація, що Агуеро може приєднатися до Індепендьєнте, який тренує інший екс-нападник збірної Аргентини – Карлос Тевес. Варто зауважити, що саме в цьому клубі 35-річний Агуеро розпочинав свою кар'єру. Він виступав за команду з 2003 по 2006 рік.

Серхіо Агуеро довелося завершити кар'єру через проблеми з серцем, які змусили його покинути Барселону. Також він виступав за Атлетіко та Манчестер Сіті. У складі "містян" він п'ять разів здобував титул чемпіона Англії.

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