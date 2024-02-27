"Последние новости: это полная ложь. Я не собираюсь тренироваться с Индепендьенте. Иногда выдумывают. Кардиолог сказал, что у меня все хорошо, и это важно. Но чтобы снова тренироваться на высоком уровне, мне нужно много времени.

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Вернуться в Индепендьенте? Посмотрим, увидим. Я должен играть в турнирах и готовиться. До того, что сказал кардиолог, я даже не думал об этом. Сейчас я прокручиваю это в голове, а раньше не думал об этом. Есть тысячи вещей, которые я должен сделать", – цитирует нападающего TN Deportivo.

Недавно появилась информация, что Агуэро может присоединиться к Индепендьенте, который сейчас тренирует Карлос Тевес. Стоит заметить, что именно в аргентинском клубе 35-летний нападающий начинал свою карьеру. Он выступал за команду с 2003 по 2006 год.

Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, которые заставили его покинуть Барселону. Также он выступал за Атлетико и Манчестер Сити. В составе "горожан" он пять раз завоевывал титул чемпиона Англии.

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