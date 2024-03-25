Товариський матч

Суринам – Мартініка – 1:1

Голи: Лонвейк, 36 – Лабо, 12

Трубін склав портрет ідеального голкіпера для збірної України

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який нині на правах оренди виступає за нідерландську Фортуну, вперше зіграв за національну збірну Суринаму. 24-річний хавбек раніше виступав за молодіжні збірні Нідерландів, однак вирішив змінити футбольне громадянство (Джастін народився в нідерландському Тілбурзі, але має суринамське коріння).

Дебют для гравця видався на славу – він зумів відзначитись у першому ж для себе матчі, зрівнявши рахунок на 36-й хвилині і, таким чином, врятував нічию у поєдинку з Мартінікою.

Нагадаємо, 24-річний хавбек перейшов у Динамо в вересні 2022-го з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року. З січня 2024-го – в оренді у Фортуні. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.