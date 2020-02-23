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Агуеро розгніваний реалізацією пенальті гравцями Манчестер Сіті

19:18 575 Читать на русском
Агуеро розгніваний реалізацією пенальті гравцями Манчестер Сіті
Серхіо Агуеро / FourFourTwo

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро прокоментував проблему "містян" з ударами з одинадцятиметрової позначки після поєдинку 27-го туру АПЛ проти Лестера (1:0).

 
Габріел Жезус 80’
80’ Габріел Жезус

"Це ненормально для команди такого рівня, як Манчестер Сіті. Наступний, хто битиме пенальті, повинен бути впевненим у собі і постійно практикуватися.

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Наступного разу ми збираємося реалізувати одинадцятиметровий удар. Можливо, зробимо це, коли це буде нам потрібно найбільше", – наводить слова Агуеро Goal.com.

Додамо, що аргентинець продовжив жахливу серію Манчестер Сіті, не забивши з пенальті у ворота Лестера – це був четвертий поспіль нереалізований удар з позначки "містянами". Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Лестер (1:0) завдяки голу Габріеля Жезуса та набрав 57 очок, відірвавшись від "лисів" на 7 пунктів.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Лестер Сіті - Манчестер Сіті
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