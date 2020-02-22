Фіаско Агуеро і супервихід Жезуса на заміну у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті

Манчестер Сіті дотиснув Лестер (1:0) в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті.

Чинні чемпіони захопили ініціативу з перших хвилин, але команда Роджерса також мала свої шанси. Варді вирвався на рандеву з Едерсоном і пробив у стійку. Головні події відбулися після перерви.

Манчестер Сіті дотиснув Лестер у надважкій зустрічі завдяки вдалій заміні Гвардіоли

На 60 хвилині Манчестер Сіті отримав право на пенальті після руки Прата, однак Шмейхель впорався з ударом Агуеро. Аргентинець продовжував марнувати моменти, тому поступився своїм місцем Габріелу Жезусу. Бразильцю пощастило значно більше – вже через три хвилини після свого виходу він отримав зручну передачу від Мареза і вирвав три очки для "містян".