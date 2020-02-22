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Фіаско Агуеро і супервихід Жезуса на заміну у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті

22:39 104 Читать на русском
Фіаско Агуеро і супервихід Жезуса на заміну у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті
Лестер – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Сіті дотиснув Лестер (1:0) в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті.

 
Габріел Жезус 80’
80’ Габріел Жезус

Чинні чемпіони захопили ініціативу з перших хвилин, але команда Роджерса також мала свої шанси. Варді вирвався на рандеву з Едерсоном і пробив у стійку. Головні події відбулися після перерви.

Манчестер Сіті дотиснув Лестер у надважкій зустрічі завдяки вдалій заміні Гвардіоли

На 60 хвилині Манчестер Сіті отримав право на пенальті після руки Прата, однак Шмейхель впорався з ударом Агуеро. Аргентинець продовжував марнувати моменти, тому поступився своїм місцем Габріелу Жезусу. Бразильцю пощастило значно більше – вже через три хвилини після свого виходу він отримав зручну передачу від Мареза і вирвав три очки для "містян".

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Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ
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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Лестер Сіті Лестер Сіті Лестер Сіті - Манчестер Сіті
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