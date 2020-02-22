Манчестер Сіті дотиснув Лестер у надважкій зустрічі завдяки вдалій заміні Гвардіоли

Лестер приймав Манчестер Сіті у центральному матчі 27-го туру АПЛ. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Центральний матч матч 27-го туру АПЛ як і онлайн-трансляція розпочався о 19:30. Перед дуеллю Манчестер Сіті з Лестером були сусідами у турнірній таблиці, посідаючи друге і третє місця відповідно. Між суперниками лише 4 очки, що додавало поєдинку принциповості. Український захисник Олександр Зінченко не зміг переконати Хосепа Гвардіолу включити його у заявку Сіті.

Гравці Лестера під гул власних трибун одразу побігли на володіння суперника. Кілька хороших випадів були у "лисів", але на 8-й хвилині Джеймі Варді змусив усіх зірватись зі своїх місць. Форвард отримав хорошу передачу, яка вивела його на рандеву з Едерсоном – м'яч по-зрадницьки потрапив у стійку, навіть Брендан Роджерс вже святкував взяття воріт.

Ближче до середини тайму "містянам" вдалось вирівняти ситуацію, традиційно найактивнішим в обоймі Гвардіоли був Кевін де Брюйне, але м'яч летів повз ціль, або Шмейхель рятував господарів. Перед свистком на перерву Агуеро все-таки змусив данського голкіпера діставати круглого з сітки воріт, проте радість фанів з Манчестера була передчасною – арбітр зафіксував офсайд.

Друга половина зустрічі розпочалась з обміну гострими атаками, далі у грі наступив відносний штиль до 60-ї хвилини. М'яч після потужного удару Ґюндоґана потрапив у Денісу Прату – після вмовлянь гравців Сіті та підказки відеоасистента арбітр призначив пенальті. Серхіо Агуеро самовпевнено підійшов до виконання стандарту і Шмейхель на куражі парирував удар.

Гвардіола вирішив, що така не невдача може зламати зіркового форварда і замінив Серхіо на Габріела Жезуса, якому і судилось стати героєм матчу. Під час однієї з контратак екс-хавбек Лестера Ріяд Марез підхопив м'яч у центрі поля і протягнув його майже до штрафного майданчика суперника, не зустрічаючи жодного опору від численних гравців господарів, точний пас на Жезуса – гол. Арбітр ще спробував врятувати "лисів", перевіривши епізод на предмет офсайду, але марно, бразилець зіграв у рамках правил.

Кінцівка зустрічі пройшла під натиском Лестера, проте гостям вдалось втримати перемогу, яка дозволила віддалитись від суперника на 7 очок.

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