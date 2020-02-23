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Агуэро разгневан реализацией пенальти игроками Манчестер Сити

19:22 142 Читати українською
Агуэро разгневан реализацией пенальти игроками Манчестер Сити
Серхио Агуэро / FourFourTwo

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро прокомментировал проблему "горожан" с ударами с одиннадцатиметровой отметки после поединка 27-го тура АПЛ против Лестера (1:0).

 
Габриэл Жезус 80’
80’ Габриэл Жезус

"Это ненормально для команды такого уровня, как Манчестер Сити. Следующий, кто будет бить пенальти, должен быть уверенным в себе и постоянно практиковаться.

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В следующий раз мы собираемся реализовать одиннадцатиметровый удар. Возможно, сделаем это, когда это будет нам нужно больше", – приводит слова Агуэро Goal.com.

Добавим, что аргентинец продолжил ужасную серию Манчестер Сити, не забив с пенальти в ворота Лестера – это был четвертый подряд нереализованный удар с отметки "горожанами". Напомним, Манчестер Сити обыграл Лестер (1:0) благодаря голу Габриэля Жезуса и набрал 57 очков, оторвавшись от "лис" на 7 пунктов.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Лестер Сити - Манчестер Сити
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