Барселона вирішила не залишати культову десятку вакантною та вручила ігровий номер своїй зірці – Ансу Фаті.

Барселона знайшла нового власника "десятки" після Мессі – обранець крутить носом

Раніше повідомлялось, що "блаугранас" планують вивести 10-й номер з обігу, але це заборонено правилами Ла Ліги. Клуб мав намір вручити номер одному з вихованців Ла Масії. Також кандидатом на роль спадкоємця Мессі називався Коутінью, але бразилець відмовився від пропозиції.

До слова, Ансу Фаті провів лише 10 матчів у складі Барселони у минулому сезоні, відзначившись 5 голами та 4 асистами. Більшу частину сезону вінгер пропустив через складну травму.

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