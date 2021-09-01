Фаті отримав 10-й номер після відходу Мессі з Барселони
Вінгер Барселони Ансу Фаті продовжує стверджуватись у статусі головної зірки каталонського клубу після відходу Ліонеля Мессі.
Барселона вирішила не залишати культову десятку вакантною та вручила ігровий номер своїй зірці – Ансу Фаті.
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Раніше повідомлялось, що "блаугранас" планують вивести 10-й номер з обігу, але це заборонено правилами Ла Ліги. Клуб мав намір вручити номер одному з вихованців Ла Масії. Також кандидатом на роль спадкоємця Мессі називався Коутінью, але бразилець відмовився від пропозиції.
До слова, Ансу Фаті провів лише 10 матчів у складі Барселони у минулому сезоні, відзначившись 5 голами та 4 асистами. Більшу частину сезону вінгер пропустив через складну травму.
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