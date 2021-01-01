З 1 січня 2021 року чимало футбольних знаменитостей мають право безперешкодно підписувати попередні контракти з будь-якими клубами.

У останній день червня 2021-го завершуються контракти низки відомих персон. Зокрема, Ліонель Мессі (Барселона), Серхіо Рамос та Лукас Васкес (Реал Мадрид), Златан Ібрагімовіч і Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Жером Боатенг, Девід Алаба та Хаві Мартінес (Баварія), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Мемфіс Депай (Ліон), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Джорджініо Вейналдум (Ліверпуль) та чимало інших гравців вже 1 липня можуть стати вільними агентами, якщо не домовляться про нові контракти зі своїми клубами.

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Як відомо, регламент ФІФА надає право таким гравцям вести легальні перемовини з іншими клубами та укладати попередні угоди без жодних санкцій. Одними з найбажаніших трансферних цілей на ринку, безумовно, стануть Ліонель Мессі та Серхіо Рамос. Капітан Барселони раніше хотів залишити клуб, але його не відпустило тодішнє керівництво, а лідер Реала досі не узгодив новий контракт з мадридським клубом.

Не варто також виключати відходу когось із вищевказаних гравців вже у січні, позаяк, імовірно, клуби захочуть отримати бодай якусь компенсацію.

До слова, вже 2 січня в Англії, Німеччині та Франції відчиняється зимове трансферне вікно. З 4 числа оформляти переходи футболістів можна в Італії та Іспанії. Трансферний період в топ-чемпіонатах Європи завершиться 1 лютого.

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