toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА ІСПАНІЯ - РОСІЯ ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ Новини ЧС 2018

Агуеро не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини

12:07 131 Читать на русском
Агуеро не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини
Серхіо Агуеро / фото: ФІФА

Нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Нам всім боляче, особливо, Ліонелю Мессі. Він, звичайно, завжди переживає більше за інших після наших поразок. Все це через тиск, який чиниться на нього кожен раз, коли він виступає за збірну.

Франція – Аргентина: Мбаппе у найкращому матчі ЧС-2018 знищує мрію Мессі, який залишився вірним собі

До тих пір, поки тренер цього хоче, я буду готовий приїжджати в збірну. Звичайно, з часом за місце в складі боротимуться молоді гравці.

Що стосується матчу з французами, то звичайно, ми засмучені через поразку, але повинні рухатися далі", – цитує Агуеро A Bola.

Нагадаємо, що після вильоту збірної Аргентини з Мундіалю про завершення кар'єри в національній команді оголосили Хав'єр Маскерано і Лукас Білья.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Франція - Аргентина Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів
    ЧС 2018 — 30 черв1516 ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів
3
год
:
17
хв
Іспанія
17:00
Росія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук