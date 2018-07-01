Агуеро не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини

Нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Нам всім боляче, особливо, Ліонелю Мессі. Він, звичайно, завжди переживає більше за інших після наших поразок. Все це через тиск, який чиниться на нього кожен раз, коли він виступає за збірну.

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До тих пір, поки тренер цього хоче, я буду готовий приїжджати в збірну. Звичайно, з часом за місце в складі боротимуться молоді гравці.

Що стосується матчу з французами, то звичайно, ми засмучені через поразку, але повинні рухатися далі", – цитує Агуеро A Bola.

Нагадаємо, що після вильоту збірної Аргентини з Мундіалю про завершення кар'єри в національній команді оголосили Хав'єр Маскерано і Лукас Білья.