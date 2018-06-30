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Маскерано оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини

19:57 3081 Читать на русском
Маскерано оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини
Хав'єр Маскерано / Фото AFP

Захисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано оголосив про завершення кар'єри у національній збірній.

Про рішення завершити кар'єру у збірній Аргентини Маскерано повідомив відразу після поразки у 1/8 фіналу ЧС від французів.

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"На жаль, настав час прощатись зі збірною Аргентини. Віднині я вболівальник збірної", – розповів футболіст в ефірі телеканалу TyC Sports.

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Хав'єр дебютував за збірну Аргентини 15 років тому. За цей час Маскерано встиг стати срібним призером чемпіонату світу у Бразилії. У складі "альбіселестес" зіграв 147 матчів та забив 3 голи.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Франція - Аргентина Хав'єр Маскерано Хав'єр Маскерано
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