ЧС-2018: Франція перестріляла Аргентину і вийшла у чвертьфінал, Мессі прощається з мрією

Франція і Аргентина зустрічались у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Франція – Аргентина стартував о 17:00 за київським часом. Французи на груповому етапі посіли 1-е місце, лише мінімально здолавши Австралію і Перу та видавши першу нульову нічию турніру в поєдинку з Данією.

Франція – Аргентина – відео голів

Мессі та Ко своє місце у плей-офф вигризали на останніх хвилинах матчу з Нігерією. Власне, це і була єдина перемога Аргентини у групі, але вона принесла команді Сампаолі друге місце.

Команди почали з жорстких фолів проти форвардів. Уже в центрі поля аргентинці та французи почали війну суворих чоловіків. Першим пройти потрійні бар'єри вдалось Мбаппе, якому за індивідуальний прохід по центр до штрафного помстились фолом ззаду. Грізманн круто обвів стінку, але влучив у поперечину. Йшла 9-а хвилина. А вже на 13-й Мбаппе зробив для Грізманна халявний гол. Кіліан пробігся зі своєї половини поля в чужий штрафний, немов у симуляторі ФІФА, та заробив пенальті за фол Рохо. Форвард Атлетіко не міг не забити з позначки. Згодом нападник ПСЖ ще раз ледь не заробив пенальті своєю швидкістю, але тут аргентинці встигли швидше сфолити.

Франція – Аргентина: онлайн-трансляція

Аргентині вдалось заспокоїти гру, і ось уже Мессі падає у штрафному – іранський суддя мовчить і навіть повтори не дивиться. Натомість Анхель Ді Марія пробив з далекої відстані так, що в капітана французів Льоріса не було шансів врятувати команду. Не минуло й 3-х хвилин після перерви, як Мессі слабенько пробив, але на шляху м'яча став Меркадо, який дезорієнтував воротаря – захисник Севільї вивів Аргентину вперед.

На 56-й партнери Мессі ледь не привезли на рівному місці гол у відповідь. Фасіо відкотив назад голкіперу, але дуже неточно. Грізманн міг зрівнювати ,але у боротьбі з Армані та захисником не влучив у ворота. Не біда, за декілька хвилин оборонець збірної Франції Павар забив шалений гол з льоту. Ще 6 хвилин, і уже Мбаппе з легкістю продирається до воротарського і з близької відстані прошиває Армані. Чергова блискавична контра Франції, і Жиру дуже мудро прокидає на хід Мбаппе, той влітає на своїй нелюдській швидкості у штрафний і пробиває повз воротаря.

Мессі, як міг, намагався загострювати гру: ідеальний пас на Месу – удар точно в руки Льорісу; індивідуальний прохід самого Лео – вдалось оголити оборону, але такими слабкими ударами забити можна лише з допомогою рикошету. На 90+3-й Мессі зробив свою справу. Баскетбольним навісиком Ліонель знайшов голову Агуеро – виймай, Льоріс! Тут же на полі сутичка. Отаменді та Жиру отримали по жовтій, іранський суддя довго гасив конфлікт. На останніх секундах навіс надії міг призвести до дива, але хтось з аргентинців банально не влучив з незручної позиції.

Франція у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 зустрінеться з Уругваєм або Португалією, які зіграють о 21:00.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Франція – Аргентина – 4:3

Голи: Грізманн, 13 (пен.), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 – Ді Марія, 42, Меркадо, 48, Агуеро, 90+3