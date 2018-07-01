Агуэро не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился впечатлениями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

"Нам всем больно, особенно, Лионелю Месси. Он, конечно, всегда переживает больше других после наших поражений. Все это из-за давления, которое оказывается на него каждый раз, когда он выступает за сборную.

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До тех пор, пока тренер этого хочет, я буду готов приезжать в сборную. Конечно, со временем за место в составе будут бороться молодые игроки.

Что касается матча с французами, то конечно, мы расстроены из-за поражения, но должны двигаться дальше", – цитирует Агуэро A Bola.

Напомним, что после вылета сборной Аргентины по Мундиаля о завершении карьеры в национальной команде объявили Хавьер Маскерано и Лукас Билья.