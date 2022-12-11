Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро вирішив з гумором обіграти ситуацію навколо емоційної реакції Лео Мессі після матчу з Нідерландами.

Після переможної для Аргентини серії пенальті у матчі з Нідерландами Ліонель Мессі дав волю емоціям. Форвард влаштував перепалку із суперниками – зокрема, наставником "ораньє" Луї ван Галом та нападником Ваутом Вегхорстом, який забив два голи у ворота Аргентини.

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Під час післяматчевого коментаря Лео сказав Вегхорсту "Вали звідси, придурку". Агуеро у твіттері вирішив кумедно обіграти цю ситуацію, підписавши відео з Мессі дописом: "Коли хтось дивиться на твою дівчину".

Зауважимо, що Аргентина перемогла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022, де зустрінеться з Хорватією. Гра відбудеться 13 грудня, початок о 21:00.

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